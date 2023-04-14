Сотрудница МЧС Кубани в поддержку участников СВО выступит на фестивале «За веру! За Отчизну! За любовь!»

Майор внутренней службы Виктория Попель исполнит песню «За жизнь».

Сотрудница МЧС Кубани Виктория Попель участвует в XXV фестивале «За веру! За Отчизну! За любовь!».

- Мероприятие популяризирует жанр армейской песни среди населения, а также способствует патриотическому воспитанию молодого поколения, - сказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Участники продемонстрируют свое мастерство в девяти номинациях. Майор внутренней службы Виктория Попель исполнит песню «За жизнь» в номинации исполнители песен профессиональных авторов (дуэты). Выступив с этой композицию, она надеется поддержать военных, которые находятся в зоне спецоперации.

- Записан клип и будет продемонстрирован на видеостене в день выступления. Я немного волнуюсь и надеюсь Кубань меня поддержит, - сказала Виктория.

Отметим, что в мероприятии, которое открылось в Сочи, участвуют 350 человек. Из них 80 - это сотрудники МЧС России.

В субботу, 15 апреля, пройдет гала-концерт лауреатов и дипломантов предыдущих фестивалей. Завершающий концерт состоится 16 апреля.