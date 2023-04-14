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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:58

Сотрудница МЧС Кубани в поддержку участников СВО выступит на фестивале «За веру! За Отчизну! За любовь!»

Она исполнит песню «За жизнь»
Евгения СОРОКА
Майор внутренней службы Виктория Попель исполнит песню «За жизнь».

Майор внутренней службы Виктория Попель исполнит песню «За жизнь».

Сотрудница МЧС Кубани Виктория Попель участвует в XXV фестивале «За веру! За Отчизну! За любовь!».

- Мероприятие популяризирует жанр армейской песни среди населения, а также способствует патриотическому воспитанию молодого поколения, - сказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Участники продемонстрируют свое мастерство в девяти номинациях. Майор внутренней службы Виктория Попель исполнит песню «За жизнь» в номинации исполнители песен профессиональных авторов (дуэты). Выступив с этой композицию, она надеется поддержать военных, которые находятся в зоне спецоперации.

- Записан клип и будет продемонстрирован на видеостене в день выступления. Я немного волнуюсь и надеюсь Кубань меня поддержит, - сказала Виктория.

Отметим, что в мероприятии, которое открылось в Сочи, участвуют 350 человек. Из них 80 - это сотрудники МЧС России.

В субботу, 15 апреля, пройдет гала-концерт лауреатов и дипломантов предыдущих фестивалей. Завершающий концерт состоится 16 апреля.