Первый отборочный тур в ГИТИС прошли восемь кубанских школьников

Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Компания МТС и ГИТИС подвели итоги двух дней работы образовательного проекта для абитуриентов в Краснодаре. В мастер-классах, консультациях и очных театральных прослушиваниях приняли участие около 300 детей. Большинство ребят представляли Краснодарский край: краевой центр, Анапу, Армавир, Новороссийск, Кропоткин, станицу Северскую. Приехали юные таланты и из других регионов: Ростовской области, Ставрополья, Воронежа и даже Архангельска.

В результате творческих испытаний восемь выпускников из Краснодарского края и Адыгеи были рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа. Также декан актерского факультета ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актера Тарас Белоусов отметил двух выпускников из Кабардино-Балкарии и Ростовской области.

- Краснодарский край богат на таланты. С проектом «Мастерская ГИТИСа» мы приезжаем в регион уже второй год подряд, - отметил Тарас Белоусов. - В регионе столько одаренных ребят, у которых теперь есть все шансы поступить в наш вуз и строить актерскую карьеру. Наша совместная работа с МТС и проектом «Поколение М» дает возможность детям из семей с самым разным уровнем дохода учиться, развивать свои способности, получать помощь в выборе своего пути в жизни и творчестве.

У тех ребят, которые не смогли попасть на очное мероприятие проекта «Поколение М» в Краснодаре, еще есть возможность показать свой талант. 20 и 21 апреля МТС проведет онлайн-прослушивания с преподавателями ГИТИСа на платформе Webinar. Для участия в цифровых консультациях нужна предварительная регистрация, после которой абитуриенты получат приглашение с индивидуальным временем.