Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри участка Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри участка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего из краевого бюджета выделили свыше 100 млн рублей.

- Сегодня компенсация составляет до 105 тысячи рублей в связи с ежегодной индексацией. В 2022 году господдержкой воспользовались около 600 человек, а в этом году - уже более тысячи жителей региона, - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Компенсация рассчитана для 17 категорий граждан, в том числе инвалидов, семей с детьми-инвалидами, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, многодетных семей, мобилизованных, контрактников, добровольцев СВО и членов их семей.

Уточняется, что жители могут обратиться для получения компенсации в управление соцзащиты населения по месту жительства. Консультации проводят по номеру «горячей линии» 8(800)250-55-03 в будни с 09:00 до 18:00.