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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:51

Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри участка

Из краевого бюджета направили более 100 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри участка Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри участка Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри участка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего из краевого бюджета выделили свыше 100 млн рублей.

- Сегодня компенсация составляет до 105 тысячи рублей в связи с ежегодной индексацией. В 2022 году господдержкой воспользовались около 600 человек, а в этом году - уже более тысячи жителей региона, - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Компенсация рассчитана для 17 категорий граждан, в том числе инвалидов, семей с детьми-инвалидами, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, многодетных семей, мобилизованных, контрактников, добровольцев СВО и членов их семей.

Уточняется, что жители могут обратиться для получения компенсации в управление соцзащиты населения по месту жительства. Консультации проводят по номеру «горячей линии» 8(800)250-55-03 в будни с 09:00 до 18:00.