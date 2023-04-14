На Кубани за сутки выявили 171 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 171 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 16 детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 64 человека, в Сочи - 15, в Ейском и Лабинском районах – по 11, в Горячем Ключе – семь. По пять положительных результатов получено в Новороссийске, Кавказском, Северском и Темрюкском муниципалитетах, по четыре – в Абинском и Успенском, по три - в Анапе, Красноармейском, Павловском и Тбилисском, по два - в Брюховецком, Динском, Курганинском и Тимашевском.

По одному пациенту прибавилось в Геленджике, Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Выселковском, Кореновском, Крымском, Кущевском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Староминском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один человек.