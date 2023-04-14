Спрос на апартаменты в Сочи вырос на 30% с начала года

Жители России интересуются недвижимостью на курорте в качестве инвестиций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи спрос на апартаменты вырос на 30% с января 2023 года. Жители России интересуются недвижимостью на курорте в качестве инвестиций.

- По итогам марта спрос на покупку апартаментов вырос на 7,49% относительно февраля. В этом году интерес к этому типу объектов показывает положительную динамику, - рассказали эксперты недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, по сравнению с прошлым годом показатели, наоборот, упали. Так, в марте 2023 года спрос на 6% меньше, чем в 2022.