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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:20

Мэр Сочи встретился с призерами финала Всероссийской олимпиады

школьники станут обладателями специальной премии
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Татьяну и Михаила пригласили на традиционный торжественный прием в Зимнем театре 1 июня

Татьяну и Михаила пригласили на традиционный торжественный прием в Зимнем театре 1 июня

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с одаренными школьниками – призерами финала Всероссийской олимпиады. Одиннадцатиклассница первой гимназии Татьяна Куценок вошла в число лучших в стране по французскому языку. А девятиклассник гимназии «Школа бизнеса» Михаил Дементьев – по истории.

- Это достижение – предмет гордости, огромная мотивация, а также автоматические 100 баллов по ЕГЭ при поступлении в вузы. Сейчас наши дарования проводят «уроки олимпиадника», на которых рассказывают про подготовку и участие, организацию мероприятия и показывают сверстникам своим примером, что возможно все, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Татьяну и Михаила пригласили на традиционный торжественный прием в Зимнем театре 1 июня. Они станут обладателями специальной премии. А их учителя-предметники будут представлены к отраслевым наградам.