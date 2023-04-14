Мэр Сочи встретился с призерами финала Всероссийской олимпиады

Татьяну и Михаила пригласили на традиционный торжественный прием в Зимнем театре 1 июня

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с одаренными школьниками – призерами финала Всероссийской олимпиады. Одиннадцатиклассница первой гимназии Татьяна Куценок вошла в число лучших в стране по французскому языку. А девятиклассник гимназии «Школа бизнеса» Михаил Дементьев – по истории.

- Это достижение – предмет гордости, огромная мотивация, а также автоматические 100 баллов по ЕГЭ при поступлении в вузы. Сейчас наши дарования проводят «уроки олимпиадника», на которых рассказывают про подготовку и участие, организацию мероприятия и показывают сверстникам своим примером, что возможно все, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Татьяну и Михаила пригласили на традиционный торжественный прием в Зимнем театре 1 июня. Они станут обладателями специальной премии. А их учителя-предметники будут представлены к отраслевым наградам.