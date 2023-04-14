Экопромышленный парк построят в Крымском районе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,6 млрд рублей инвестируют в строительство экопромышленного парка на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Экопромышленный парк появится в Крымском районе по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». На площадке, в частности, оборудуют производство по переработке вторичных ресурсов и сырья и выпуску продукции из вторичного сырья. В муниципалитете уже выбрали участок под строительство парка площадью около 100 тысяч кв. метров.

В настоящее время зайти на площадку готовы три резидента.

- Строительство этих предприятий позволит привлечь более 1,6 млрд рублей инвестиций, а их запуск - создать порядка 200 рабочих мест. Основные объекты промышленной инфраструктуры парка планируем создать в течение ближайших двух лет, - отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Отмечается, что по проекту будет создана базовая инфраструктура, в которую войдет научно-технический центр для использования резидентами и управляющей компанией.

В Краснодарском крае насчитывается шесть промпарков – два индустриальных парка в Краснодаре, по одному - в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. На их территории которых работают 35 резидентов.

Три промышленных парка строят в Армавире, Краснодаре и Динском районе.