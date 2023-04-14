В Анапе открылась Пасхальная ярмарка. Фото: t.me/kurortanapa

Пасхальная ярмарка в Анапе будет открыта с 14 по 16 марта. Она пройдет на Театральной площади и будет работать с 10:00 до 22:00.

- В пятницу, субботу и воскресенье все желающие смогут сделать браслет из натуральной ракушки, яичко из фетра, пасхальную корзинку с лентами. Также расписать пасхальные гипсовые яйца, скрутить лавандовые свечи и украсить плюшевые яйца бусинами, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что все мастер-классы будут проводиться в группах до 10 человек.