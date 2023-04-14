AVA Group презентовала в Сочи проект сервисных премиальных апартаментов LeePrime Residence Polyana Sochi

Фото: пресс-служба холдинга AVA Group

14 апреля в бизнес-центре отеля Карат Сочи холдинг AVA Group провел презентацию проектов с высокой инвестиционной привлекательностью в прибрежном кластере Сочи и курорте Роза Хутор. Недвижимость этого региона на протяжении трех лет показывает положительную динамику роста. Мероприятие проходило в формате прямого эфира и собрало 240 представителей агентств недвижимости в зале.

Концепцию проекта сервисных премиальных апартаментов, философию гостеприимства и персонального подхода к каждому гостю представил отельный оператор LeePrime Group (входит в состав AVA Group). LeePrime Residence Polyana Sochi – премиальные сервисные апартаменты доступны к продаже с готовым дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью. Резидент может выбрать как самостоятельное проживание, так и заключить договор управления с целью получения пассивного дохода. Среди основных маркеров рентабельности локации специалисты выделяют: сезон более 6 месяцев, развитую инфраструктуру курорта, удобное транспортное сообщение, растущий туристический поток.

Вице – президент AVA Group по коммерции и цифровизации Татьяна Фоменко: «Покупатели недвижимости комфорт класса давно по достоинству оценили курорты Краснодарского края, при этом премиальный сегмент получил активное развитие в 2022 году. Дефицит лотов этого класса оценили прежде всего отельеры и девелоперы, пересмотрев подходы к формированию продукта и форматам управления. Создание уникальных проектов, развитие цифровой среды, персонализация предпочтений гостей и резидентов дает возможность владения ликвидной недвижимостью с высоким уровнем сервиса.

В рамках мероприятия была представлена обновленная концепция проекта в Хостинском районе города-курорта ЖК «Горный квартал». Проект реализуется по принципу персонального курорта в городе. Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Завершение строительства - в 2026 году.

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Норильск, Санкт – Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику, управление жилыми и коммерческими объектами. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

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