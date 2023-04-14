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НовостиОбщество14 апреля 2023 12:50

На Кубани осудят мужчину, забившего до смерти приятеля резиновой палкой

Расследование завершено
Светлана ОВДЕЙ
Дело передали в суд Фото из архива КП

Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину, забившего до смерти приятеля резиновой палкой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале 2023 года в Динском районе. По версии следствия, к 34-летнему жителю пришел его 51-летний знакомый. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Тогда обвиняемый несколько раз ударил приятеля резиновой палкой, руками и ногами по голове и телу.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направили для рассмотрения в суд. Уточняется, что обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.