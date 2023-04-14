В Сочи 17 апреля завершится отопительный сезон Фото из архива КП

В Сочи 17 апреля завершится отопительный сезон. В этот день подачу тепла прекратят в прибрежной зоне курорта. С 20 апреля перестанут отапливать дома в селе Харциз Первый и Красной Поляне.

- Оплата за отопление в многоквартирных домах, где установлены общедомовые приборы учета, будет начисляться по фактическому потреблению, а в случае их отсутствия – по нормативному расчету, - уточнили в пресс-службе «Сочитепплоэнерго».

Напомним, отопительный сезон завершают, если среднесуточная температура более пяти суток подряд выше +8 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 17 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующий приказ подписал глава города Евгений Наумов.