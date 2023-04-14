Беременная женщина и еще двое погибли в массовом ДТП на Кубани

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Беременная женщина и еще два человека погибли в массовом ДТП на Кубани. Смертельная авария произошла днем 14 апреля в Динском районе.

Предварительно, водитель Hyundai на трассе «Динская - Пластуновская» при обгоне создал помеху Opel. Иномарка, в свою очередь, съехала на обочину, а затем на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с ВАЗ 2110.

ДТП произошло в Динском районе Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В результате ДТП погибли 44-летний водитель «десятки» и две пассажирки. Одна из них – 40-летняя беременная женщина. 30-летнюю водителя Opel госпитализировали.

- Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.