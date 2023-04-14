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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 16:02

В Новороссийске спасатели пять часов искали заблудившуюся в лесу травницу

Жительница Гай-Кодзора ушла в лес собирать лекарственные травы и заблудилась
Евгения ХАЛИКОВА
На поиски заблудившихся ушли пять часов. Фото: t.me/alekseioderov

На поиски заблудившихся ушли пять часов. Фото: t.me/alekseioderov

Пять часов пришлось прочесывать лес спасателям Новороссийска в поисках жительницы Гай-Кодзора. Женщина ушла собирать лекарственные травы, но заблудилась.

- Женщина смогла дозвониться до мужа. Вместе с дочерью они отправились на ее поиски, нашли, но дорогу назад не помнил уже никто из трех взрослых человек. К нам обратились, когда уже стемнело, - рассказал глава городской «Службы Спасения» Алексей Одеров.

Прочесывал лес на квадроциклах, так как времени осталось мало и легко одетые люди могли получить переохлаждение ночью. Всю семью удалось найти достаточно быстро. Из вывезли в Крымским район передали родственникам.