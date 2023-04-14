С начала 2023 года на поддержку аграриев Кубани направили более 2,1 млрд рублей

Кубанские аграрии в 2023 году получили более 2,1 млрд рублей господдержки. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские аграрии в 2023 году получили более 2,1 млрд рублей в качестве господдержки из федерального бюджета. В целом на поддержку агропромышленного комплекса края с начала года направлено около 11 млрд рублей из бюджетов разного уровня. Средства были направлены развитие всех отраслей сельского хозяйства.

- В основном субсидии пошли на стимулирование приоритетных отраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования. На эти цели 51,5% от общего объема данной региональной субсидии в этом году, - рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Сейчас кубанским аграриям стали доступны меры финансовой поддержки. Субсидии могут получить овощеводческие тепличные комплексы, а скотоводческие хозяйства. Также уже запущена краевая программа грантов на строительство промышленных современных овцекомплексов.