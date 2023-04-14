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НовостиСпорт14 апреля 2023 17:05

Краснодарский край в лидерах по строительству спортивных объектов

С 2019 года в крае построили и отремонтировали более 160 спортобъектов
Евгения ХАЛИКОВА
Кубань - в числе лучших регионов страны по темпам строительства спортивных объектов.

Кубань - в числе лучших регионов страны по темпам строительства спортивных объектов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Кубань - в числе лучших регионов страны по темпам строительства спортивных объектов. Развитие отрасли в крае просчитано на голы вперед. За четыре года в регионе отремонтировали и построили более 160 спортобъектов, на базе которых провели почти 900 соревнований всероссийского уровня.

- С 2019 года наши спортсмены завоевали почти 10 тысяч медалей разного достоинства. Почти 18 тысяч спортсменов получили звания, разряды и почетные спортивные звания, - рассказал вице-губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Успехи региона в спортивной отрасли обсудили на совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в ЮФО. Мероприятие прошло в Астрахани.