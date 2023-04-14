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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 17:09

В Геленджике сотрудник полиции перевернулся на снегоболотоходе, его пассажир погиб

Медосвидетельствование показало, что полицейский был трезв
Оксана КАДОЧНИКОВА
После служебной проверки сотрудник полиции был уволен.

После служебной проверки сотрудник полиции был уволен.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария с участием сотрудника полиции произошла днем 5 марта в Геленджике. 35-летний водитель сел за руль снегоболотохода, но не справился с управлением. В какое-то момент техника перевернулась. Полицейский остался жив. Но его пассажиру не повезло, он получил смертельные травмы.

- Механическим транспортным средством управлял сотрудник Отдела МВД России по городу Геленджику. По результатам медицинского освидетельствования трезвый, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Впереди его ждет суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.