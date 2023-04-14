В Геленджике сотрудник полиции перевернулся на снегоболотоходе, его пассажир погиб

После служебной проверки сотрудник полиции был уволен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария с участием сотрудника полиции произошла днем 5 марта в Геленджике. 35-летний водитель сел за руль снегоболотохода, но не справился с управлением. В какое-то момент техника перевернулась. Полицейский остался жив. Но его пассажиру не повезло, он получил смертельные травмы.

- Механическим транспортным средством управлял сотрудник Отдела МВД России по городу Геленджику. По результатам медицинского освидетельствования трезвый, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Впереди его ждет суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.