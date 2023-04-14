В Анапе по просьбе жителей села Цибанобалка построят школу на 1550 мест

В селе Анапы построят новую школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В анапском селе Цибанобалка построят школу на 1550 мест. Об этом рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова во время личного приема жителей села. Существующая школа работает в две смены и уже не справляется нагрузкой. Поэтому власти приняли решение возвести еще одно учебное заведение.

- Численность населения Цибанобалки растет. Местные жители попросили возвести в поселке еще одну школу. Могу сказать, что проект нового учебного заведения на 1550 мест по концессионному соглашению уже начат, - рассказала Анна Минькова.

Строительные работы продлятся около года, в апреле 2024 году школа примет новых учеников.