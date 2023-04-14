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НовостиОбщество14 апреля 2023 17:58

В станице Алексее-Тенгинской Тбилисского района благоустроят парк

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Евгения ХАЛИКОВА
Уже все готово под обустройство новых пешеходных дорожек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Уже все готово под обустройство новых пешеходных дорожек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В станице Алексее-Тенгинской обновляют парк. Зеленая зона была выбрана жителями населенного пункта во время рейтингового голосования в 2022 году.

– Площадь центрального парка станицы составляет 16,5 тысячи квадратных метров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Подрядчик уже провел работы по перепланировке территории. В парке убрали старые фонари уличного освещения и пересадили деревья. Уже завезены материалы для дальнейшего благоустройства новых пешеходных дорожек.