В первый день работы Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» посетили более 23,8 тысяч жителей Кубани

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» помогает быстро подобрать работу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 23,8 тысяч жителей Кубани посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в день ее открытия. Масштабное мероприятие стартовало 14 апреля во всех муниципалитетах Кубани. На бирже труда соискатели могут найти свыше 25,3 тысяч вакансий. Свои предложения разместили как крупные компании страны и края, так представители малого и среднего бизнеса.

- Компании ищут главных инженеров, аналитиков, зоотехников, водителей-экспедиторов, слесарей механосборочных работ и многих других специалистов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» продолжит работу до 15 апреля.