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НовостиЭкономика14 апреля 2023 18:21

В первый день работы Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» посетили более 23,8 тысяч жителей Кубани

Масштабная биржа труда будет работать два дня
Евгения ХАЛИКОВА
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» помогает быстро подобрать работу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» помогает быстро подобрать работу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 23,8 тысяч жителей Кубани посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в день ее открытия. Масштабное мероприятие стартовало 14 апреля во всех муниципалитетах Кубани. На бирже труда соискатели могут найти свыше 25,3 тысяч вакансий. Свои предложения разместили как крупные компании страны и края, так представители малого и среднего бизнеса.

- Компании ищут главных инженеров, аналитиков, зоотехников, водителей-экспедиторов, слесарей механосборочных работ и многих других специалистов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» продолжит работу до 15 апреля.