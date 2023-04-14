Всем невакцинированным против кори жителям Анапы сделают прививки для выработки коллективного иммунитета

В Анапе впервые за 20 лет выявили корь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе началась масштабная вакцинация против кори. Санитарно-противоэпидемическая комиссия устанавливает невакцинированных жителей курорта и сообщает им о необходимости сделать прививку для выработки устойчивого коллективного иммунитета против заболевания.

- Родителям-противникам прививок врачи рекомендуют уберечь детей от тяжелой болезни. Вирус кори опасен для людей всех возрастов, особенно для беременных женщин, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, что в начале 2023 года в Анапе впервые была выявлена корь. Предположительно, нулевой пациент приехал на курорт из региона с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Прививку можно сделать во всех муниципальных поликлиниках.