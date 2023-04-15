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НовостиОбщество15 апреля 2023 4:56

Что произошло за ночь 15 апреля в Краснодарском крае

В Краснодаре задержан мужчина, убивший продавца Play Station
Оксана КАДОЧНИКОВА
Погибший студент. Фото: соцсети

Погибший студент. Фото: соцсети

В Краснодаре задержали убийцу, который зверски зарезал 18-летнего студента из-за Play Station. Мужчину отследили по камерам.

В Геленджике сотрудник полиции перевернулся на снегоболотоходе, его пассажир погиб

Медосвидетельствование показало, что полицейский был трезв.

Беременная женщина и еще двое погибли в массовом ДТП на Кубани. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Новороссийске спасатели пять часов искали заблудившуюся в лесу травницу. Жительница Гай-Кодзора ушла в лес собирать лекарственные травы и заблудилась.