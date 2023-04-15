Что произошло за ночь 15 апреля в Краснодарском крае

Погибший студент. Фото: соцсети
В Краснодаре задержали убийцу, который зверски зарезал 18-летнего студента из-за Play Station. Мужчину отследили по камерам.
В Геленджике сотрудник полиции перевернулся на снегоболотоходе, его пассажир погиб
Медосвидетельствование показало, что полицейский был трезв.
Беременная женщина и еще двое погибли в массовом ДТП на Кубани. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В Новороссийске спасатели пять часов искали заблудившуюся в лесу травницу. Жительница Гай-Кодзора ушла в лес собирать лекарственные травы и заблудилась.