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НовостиОбщество15 апреля 2023 5:15

Погода в Сочи 15 апреля: солнце начнет припекать

В Сочи воздух прогреется до +17 градусов 15 апреля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ветер обещают слабый.

Ветер обещают слабый.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи солнце начнет уже припекать с 15 апреля. На смену пасмурной и прохладной погоде придет безоблачная и теплая. Так, 15 апреля днем ожидается ясная погода. Температура воздуха составит +15…17 градусов. А ветер обещают слабый.

- Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура +11..13 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре

К слову, 16 апреля ожидается также малооблачная погода. Столбики термометра поднимутся до +18 градусов.