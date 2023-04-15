Погода в Сочи 15 апреля: солнце начнет припекать

Ветер обещают слабый. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи солнце начнет уже припекать с 15 апреля. На смену пасмурной и прохладной погоде придет безоблачная и теплая. Так, 15 апреля днем ожидается ясная погода. Температура воздуха составит +15…17 градусов. А ветер обещают слабый.

- Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура +11..13 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре

К слову, 16 апреля ожидается также малооблачная погода. Столбики термометра поднимутся до +18 градусов.