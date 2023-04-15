Погода в Краснодаре 15 апреля 2023: в городе потеплеет

Дождей не будет. Фото: Юрий ЮГАНСОН

В субботу, 15 апреля, в Краснодаре ожидается теплая погода. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов. Сильных осадков не ожидается, вечером может пройти кратковременный дождь.

- В городе будет переменная облачность. Ветер западный с переходом на восточный, до 10 м/с, с порывами до 14 м/с, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре.

Погожий день обещают и на Пасху. 16 апреля в большинстве районов Краснодарского края небо расчистится и выглянет солнце.