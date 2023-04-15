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НовостиОбщество15 апреля 2023 5:40

Чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту стартовал в Сочи

В нем участвуют более 20 ведущих деловых сообществ
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Участники пройдут дистанцию на спортивных яхтах международного класса j70

Участники пройдут дистанцию на спортивных яхтах международного класса j70

В Сочи стартовал чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту. На курорте проходит первый этап. В мероприятии принимают участие не менее 20 ведущих бизнес-клубов и деловых сообществ.

- Участники пройдут дистанцию на спортивных яхтах международного класса j70 в сочинском морпорту, - сообщили в пресс-службе курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, три этапа чемпионата пройдут в Сочи, после чего определят победителя. А финал состоится уже в сентябре в Москве.