Восемь санаториев Сочи будут участвовать в региональной программе по реабилитации участников СВО

Здравницы начнут принимать на реабилитацию бойцов СВО

Восемь санаториев Сочи подали заявки на участие в региональной программе по восстановлению здоровья участников спецоперации. Здравницы начнут принимать на реабилитацию бойцов СВО, которые получили ранения.

- Сейчас на лечении в Сочи находится Александр Мельников. Он служил в зоне СВО на протяжении шести месяцев, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в годы Великой Отечественной войны на курорте проходили лечение более 100 тысяч бойцов Красной Армии. Лечебные воды и грязи помогали быстрее проходить восстановление. Все наработки используются и сейчас.