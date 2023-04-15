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НовостиОбщество15 апреля 2023 5:46

Восемь санаториев Сочи будут участвовать в региональной программе по реабилитации участников СВО

Здравницы уже подали заявки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Здравницы начнут принимать на реабилитацию бойцов СВО

Здравницы начнут принимать на реабилитацию бойцов СВО

Восемь санаториев Сочи подали заявки на участие в региональной программе по восстановлению здоровья участников спецоперации. Здравницы начнут принимать на реабилитацию бойцов СВО, которые получили ранения.

- Сейчас на лечении в Сочи находится Александр Мельников. Он служил в зоне СВО на протяжении шести месяцев, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в годы Великой Отечественной войны на курорте проходили лечение более 100 тысяч бойцов Красной Армии. Лечебные воды и грязи помогали быстрее проходить восстановление. Все наработки используются и сейчас.