Единую платформу сервисов для туристов планируют разработать в Сочи до 2025 года

Это сделает планирование отдыха на курорте более удобным

В Сочи разработан флагманский проект «Сочи – курорт мечты» для продвижения города, как туристического продукта. В итоге проект вошел в состав Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация планируют разработать единую платформу сервисов для туристов. На одном сайте россияне смогут забронировать отель, выбрать экскурсии, посмотреть ближайшие рестораны и кафе и так далее.

- Это сделает планирование отдыха на курорте более удобным и облегчит получение обратной связи о качестве сервиса, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Также в рамках проектах мэрия планируют модернизировать инженерную, транспортную, социальную, финансовую инфраструктуры.