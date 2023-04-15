Пляж «Багратион» в Лазаревском районе Сочи благоустроят до конца 2025 года

В Лазаревском районе в этом сезоне будут работать более 80 пляжей.

К летнему сезону продолжается реализация проектов комплексного благоустройства пляжей и набережных. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил Лазаревский «Багратион» - 140 метров береговой полосы здесь будут преображаться поэтапно.

Уже в этом году появятся новые детская и спортивная площадки. Будет заменена вся пляжная мебель, создана комфортная безбарьерная среда. Параллельно идет подготовка к масштабному берегоукреплению с помощью габионов в устье реки Псезуапсе.

Эти работы планируется завершить в течение двух лет. А также сделать водную зону отдыха. Всего в территорию будет вложено более 28 миллионов рублей.

- В Лазаревском районе в этом сезоне будут работать более 80 пляжей. Мы продлили срок аренды для арендаторов. И видим готовность пользователей инвестировать в капитальное преображение пляжных территорий. Это задает новые стандарты качества комфортного отдыха наших жителей и гостей, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.