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НовостиОбщество15 апреля 2023 7:05

Пляж «Багратион» в Лазаревском районе Сочи благоустроят до конца 2025 года

Уже в этом году появятся новые детская и спортивная площадки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Лазаревском районе в этом сезоне будут работать более 80 пляжей.

В Лазаревском районе в этом сезоне будут работать более 80 пляжей.

К летнему сезону продолжается реализация проектов комплексного благоустройства пляжей и набережных. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил Лазаревский «Багратион» - 140 метров береговой полосы здесь будут преображаться поэтапно.

Уже в этом году появятся новые детская и спортивная площадки. Будет заменена вся пляжная мебель, создана комфортная безбарьерная среда. Параллельно идет подготовка к масштабному берегоукреплению с помощью габионов в устье реки Псезуапсе.

Эти работы планируется завершить в течение двух лет. А также сделать водную зону отдыха. Всего в территорию будет вложено более 28 миллионов рублей.

- В Лазаревском районе в этом сезоне будут работать более 80 пляжей. Мы продлили срок аренды для арендаторов. И видим готовность пользователей инвестировать в капитальное преображение пляжных территорий. Это задает новые стандарты качества комфортного отдыха наших жителей и гостей, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.