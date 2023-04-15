Фото: ЛизаАлерт

В Краснодаре ищут загадочно пропавшую женщину с рыжими волосами. 42-летняя Екатерина Денисенко ушла из дома 8 апреля, и до сих пор о ней ничего неизвестно.

- Женщина была одета в светлое пальто, темные спортивные штаны и бежевые кроссовки, - рассказали в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Екатерина плотного телосложения, у нее зеленые глаза, цвет волос рыжий.

Всем, кто владеет информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 89182445860 (Ольга) или 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).