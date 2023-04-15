Готовые куличи можно купить на ярмарках выходного дня. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На 12 ярмарках выходного дня в Краснодаре можно купить куличи и пасхальную атрибутику. Готовые праздничные угощения разных видов будут продавать на торговых точках с 8 до 15 часов. Также можно приобрести натуральные красители и продукты для самостоятельного изготовления куличей и сладких пасх. Как всегда, фермеры из разных уголков Краснодарского края привезут овощи, фрукты и зелень.

- Организаторы соблюдают санитарные требования Роспотребнадзора, ведут контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки открыты по адресам:

ул. им. Ишунина (вблизи дома № 7/1)

ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской)

ул. Уральская (вблизи дома № 170/7)

ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1)

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11)

ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213)

ул. им. Каляева (вблизи дома № 198)

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1)

ул. Одесская (вблизи дома № 48)

ул. Восточно-Кругликовская, 26

ул. Западный Обход, 34

Проспект Чекистов (вблизи дома № 9).