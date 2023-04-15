Собранные угощения передадут тем, кто не сможет прийти в храм на Пасху. Фото: пресс-служба Свято-Екатерининского собора

Сестры милосердия Свято-Екатерининского собора передадут куличи для пациентов краснодарских больниц. Благотворительная акция «Хвалите Господа добрыми делами» традиционно проходит перед Пасхой. В ней принимают участие школы, которые расположены рядом с главным городским храмом.

- Дети приносят куличи, делают открытки и просто делятся пасхальной радостью с теми,кто лишен возможности прийти в храм на богослужение по болезни, - рассказали в Свято-Екатерининском соборе.

Праздничное угощение планируют доставить пациентам хосписа, травматологического отделения БСМП, малышам и пенсионерам, находящиеся на лечении в больницах, а также бойцам 419-го военного госпиталя.