Всероссийская научно-практическая конференция по экскурсоведению пройдет в Краснодаре с 8 по 9 июня

В течение двух дней участники обсудят проблемные вопросы

В Краснодаре будет проходить Всероссийская научно-практическая конференция по экскурсоведению. Мероприятие состоится 8 июня, а завершится 9 июня. В конференции будут участвовать ученые, краеведы и представители туристского бизнеса.

Во время конференции будут обсуждать, как можно повысить экскурсионное обслуживание. Также поднимутся вопросы подготовки новых кадров, создание виртуальных сервисов и так далее.

- В течение двух дней участники обсудят проблемные вопросы, разработают практические рекомендации и предложения по усилению интеграции науки и практики в экскурсоведении, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.