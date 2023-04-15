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НовостиОбщество15 апреля 2023 9:02

В Краснодаре стартовало голосование по выбору территории для благоустройства в 2024 году

С 2017 года в городе благоустроили 19 территорий
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Это то голосование, которое касается абсолютно всех жителей

Это то голосование, которое касается абсолютно всех жителей

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодаре начали проводить голосование по выбору территории для благоустройства. Озеленение начнут осуществлять в 2024 году. К слову, за пять лет в Краснодаре благоустроили 19 зеленых зон.

- Это то голосование, которое касается абсолютно всех жителей, претенденты на победу есть в каждом округе, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

По словам главы городы, он уже сделал свой выбор в пользу одной из территории. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проголосовать можно на сайте: https://23.gorodsreda.ru/