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НовостиОбщество15 апреля 2023 9:27

Казаки из Сочи отправили гуманитарный груз к Пасхе в зону спецоперации

Посылки отправили в Запорожскую область
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Помимо куличей было собрано свыше трех тонн продуктов питания

Помимо куличей было собрано свыше трех тонн продуктов питания

Казаки из Сочи продолжают помогать бойцам в зоне спецоперации. Накануне гуманитарный груз к Пасхе отправили в Запорожскую области. Казаки испекли и освятили куличи для военнослужащих.

- Помимо куличей было собрано свыше трех тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, к сбору гумпомощи присоединились общественные организации, ТОСы и школы. Всего с начала 2023 года казаки отправили более 30 тонн груза.