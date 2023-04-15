Казаки из Сочи отправили гуманитарный груз к Пасхе в зону спецоперации

Помимо куличей было собрано свыше трех тонн продуктов питания

Казаки из Сочи продолжают помогать бойцам в зоне спецоперации. Накануне гуманитарный груз к Пасхе отправили в Запорожскую области. Казаки испекли и освятили куличи для военнослужащих.

- Помимо куличей было собрано свыше трех тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, к сбору гумпомощи присоединились общественные организации, ТОСы и школы. Всего с начала 2023 года казаки отправили более 30 тонн груза.