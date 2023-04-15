На Кубани выявили 146 новых случаев COVID-19 за сутки

Среди заболевших 21 ребенок. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае зафиксировали 146 новых случаев заражения коронавируса за прошедшие сутки. COVID-19 обнаружили у 87 женщин и 59 мужчин. Среди заболевших 21 ребенок.

- Самому младшему пациенту год и три месяца, а старшему – 86 лет, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре зафиксировали 45 случаев заражения COVID-19, в Сочи – 13, в Ейском и Кореновском районах – по шесть, в Новороссийске и Кавказском – по пять.

По четыре новых пациента в Горячем Ключе, Белореченском, Староминском, Тбилисском и Тихорецком. Также обнаружили по три заболевших коронавирусом в Анапе и Армавире, а также Кущевском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Северском и Усть-Лабинском районах.

По два новых заболевших в Геленджике, Абинском, Апшеронском, Белоглинском, Динском, Красноармейском, Отрадненском и Тимашевском. К слову, по одному человеку выявили в Брюховецком, Калининском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах.