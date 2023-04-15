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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:50

На Кубани незаконно хранящееся оружие и боеприпасы можно сдать за вознаграждение

Вооружение можно передать в любые отделы полиции в регионе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В прошлом году сумма вознаграждений составила около 1,3 миллиона рублей.

В прошлом году сумма вознаграждений составила около 1,3 миллиона рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани продолжают принимать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы у местных жителей. За это предусмотрено вознаграждения. Оружие принимают в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности населения».

- Денежное вознаграждение выплачивают за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, незаконное оружие можно сдать в любой отдел полиции на территории края. К слову, в прошлом году сумма вознаграждений составила около 1,3 миллиона рублей.