На трассе в Сочи водитель Datsun выехала на встречку и врезалась в Toyota

На левом закруглении дороги она допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения

На трассе «Джубга – Сочи - граница с Абхазией» 14 апреля произошла жуткая авария. Около 19:10 часов на 159 км + 900 м 35-летняя женщина-водитель Datsun ехала в сторону Дагомыса.

- На левом закруглении дороги она допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Toyota, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, женщина-водитель Datsun и два ребенка в возрасте 4 месяца и 1,3 года были доставлены в больницу.