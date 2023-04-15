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НовостиОбщество15 апреля 2023 11:23

На трассе в Сочи водитель Datsun выехала на встречку и врезалась в Toyota

Пострадали женщина-водитель и два ребенка
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На левом закруглении дороги она допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения

На левом закруглении дороги она допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения

На трассе «Джубга – Сочи - граница с Абхазией» 14 апреля произошла жуткая авария. Около 19:10 часов на 159 км + 900 м 35-летняя женщина-водитель Datsun ехала в сторону Дагомыса.

- На левом закруглении дороги она допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Toyota, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, женщина-водитель Datsun и два ребенка в возрасте 4 месяца и 1,3 года были доставлены в больницу.