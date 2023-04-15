Кубанский казачий хор выступит на Пасхальном богослужении в ночь с 15 на 16 апреля

Богослужение возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Кубанский казачий хор примет участие на Пасхальном богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Служба будет проходить в ночь с 15 на 16 апреля. Богослужение возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

- Мощные голоса артистов коллектива под управлением народного артиста России Виктора Захарченко придадут особую торжественность архиерейской службе, усиливая молитву и радость, - сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Прямую трансляцию богослужения можно будет посмотреть на телеканале Кубань 24.