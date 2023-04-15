Фот: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовала реконструкция трамвайной развязки на Московской-Красных Зорь. Работы проводит «Синара – ГТР Краснодар». Транспортный узел соединит будущие линии на западе и востоке города.

- Продление трамвайной ветки позволит жителям и гостям кубанской столицы быстрее и удобнее перемещаться по городу. Важно, что в рамках заключенного концессионного соглашения Краснодар также получит 100 современных низкопольных трамваев, - рассказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

На участке заменят более 1 километра рельсов и шпал. Планируется, что здесь появятся новые трамвайные пути протяженностью 200 метров. Но это еще не все. Реконструкция подразумевает создание зеленой зоны, тротуаров, парковки, установку павильонов и четырех платформ для остановок транспорта, которые будут удобны маломобильным людям.

- В результате здесь появится удобное для горожан транспортно-пешеходное пространство. Новая схема движения и расположения остановочных платформ позволит систематизировать транспортные потоки, – отметил генеральный директор «Синара – ГТР Краснодар» Артем Доронин.

Это первый этап проекта по созданию в Краснодаре новых трамвайных сетей в западной части города. В сентябре 2022 года было заключено концессионное соглашение. Компания «Синара – ГТР Краснодар» проложит 35,6 км новых путей до 2026 года.