Баскетболисты уверенно обыграли лучшую команду регулярного чемпионата

«Локомотив-Кубань-2» стал чемпионом Молодежной лиги за все время существования команды. «Финал четырех» прошел в Краснодаре. Здесь встретились команды «Зенит-М» из Санкт-Петербурга, подмосковные «Химки-2» и столичная команда «МБА-2».

По результатам полуфинала кубанская команда обыграла «химчан» со счетом 80:50. А в борьбе за золото баскетболисты «Локомотива» переиграли спортсменов из «МБА-2» со счетом 70:46.

– Ребята красавцы, уверенно обыграли лучшую команду регулярного чемпионата. Рад за ребят, за тренеров. В дальнейших планах – выигрывать все, что можно, - заявил президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, «Локомотив» ждет финал ДЮБЛ. Баскетболисты настроены повторить успех и вновь стать чемпионами.