В Сочи реализуют проекты развития агротуристических комплексов

В Сочи создают условия для возвращения земель

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на совещании с коллегами обсудил дорожную карту развития агропромышленного комплекса города. В соответствии с новым Генеральным планом, земли сельсхозназначения занимают более 10 тысяч гектаров. В Сочи создают условия для возвращения земель, в первую очередь особо ценных угодий, в сельскохозяйственный оборот.

В настоящее время определены территории, где планируется реализовать проекты развития агротуристических комплексов. Это как рост уже существующих предприятий, так и формирование новых.

- Одновременно работаем с фермерами, небольшими предприятиями, личными подсобными хозяйствами. На сегодняшний день государство предлагает широкий спектр мер поддержки как для уже работающих сельскохозяйственных производителей, так и для начинающих. Доступны различные гранты, в том числе и по программе для новичков в этом бизнесе - «Агростартап». Мы готовы сопроводить фермера, консультировать, чтобы в нашем городе это направление получало развитие, -написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

На курорте запустили программу продвижения местных товаропроизводителей «Выбирай сочинское». Уже в этом сезоне туристы и жители смогут попробовать местные товары в популярных туристических местах в торговых точках под брендом «Сочинский производитель». Они разместятся в том числе и на этнографических ярмарках, чтобы все посетители могли попробовать высококачественную и самую свежую продукцию из Сочи.