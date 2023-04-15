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НовостиОбщество15 апреля 2023 13:40

Благодатный огонь доставят в Краснодар к 23:30 часам 15 апреля

Пасхальное богослужение пройдет в ночь на 16 апреля в Свято-Екатерининском храме
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Частичку Благодатного огня доставят в Краснодар к Пасхе

Частичку Благодатного огня доставят в Краснодар к Пасхе

Фото: Дарья ИВАНОВА

Частичку Благодатного огня доставят в Краснодар к Пасхе. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Благодатный огонь придет в кубанскую столицу к 23:30 часам 15 апреля. В ночь на 16 апреля в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара состоится Пасхальное богослужение.

К слову, святыню принесут во все храмы Кубанской митрополии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, перед богослужение будет проходить крестный ход вокруг храма. Он начнется ровно в 00:00 часов.