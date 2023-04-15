Долгострой ЖК «Свобода» в Краснодаре сдадут до конца сентября

На все вопросы дольщиков будут отвечать руководители стройкомпаний.

Мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с дольщикам нескольких жилых комплексов Прикубанского округа. По словам главы города, застройщики начнут регулярно приглашать жителей на стройплощадки, чтобы показывать ход работ. На все вопросы дольщиков будут отвечать руководители стройкомпаний.

- Пока жители проблемных комплексов не получат свои долгожданные ключи, продолжу держать этот вопрос на личном контроле, - заявил в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проблемный долгострой ЖК «Свобода» готов на 76%. Его обещают сдать до конца сентября и дольщики наконец-то получат ключи от своих квартир.