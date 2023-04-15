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НовостиОбщество15 апреля 2023 15:09

Долгострой ЖК «Свобода» в Краснодаре сдадут до конца сентября

Дольщики третьего литера получат ключи от квартир
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На все вопросы дольщиков будут отвечать руководители стройкомпаний.

На все вопросы дольщиков будут отвечать руководители стройкомпаний.

Мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с дольщикам нескольких жилых комплексов Прикубанского округа. По словам главы города, застройщики начнут регулярно приглашать жителей на стройплощадки, чтобы показывать ход работ. На все вопросы дольщиков будут отвечать руководители стройкомпаний.

- Пока жители проблемных комплексов не получат свои долгожданные ключи, продолжу держать этот вопрос на личном контроле, - заявил в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проблемный долгострой ЖК «Свобода» готов на 76%. Его обещают сдать до конца сентября и дольщики наконец-то получат ключи от своих квартир.