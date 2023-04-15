Фото: пресс-служба Росгвардии в Краснодарском крае

Росгвардия обеспечит безопасность празднования Пасхи в храмах Краснодарского края. Сотрудники будут нести службу возле церквей и соборов, а также круглосуточно патрулировать на улицах Сочи в составе пеших и автопатрулей.

- Перед началом торжественных богослужений сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН Росгвардии с помощью технических средств обследуют храмы и церкви в Краснодаре и Сочи, а также прилегающие к ним территории, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После осмотра здания передают под охрану полиции.В ночь с 15 по 16 апреля и в праздничный день следить за соблюдением правопорядка будут более 150 нарядов.