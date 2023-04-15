Самолет с частичкой Благодатного огня для храмов Кубани приземлился в Сочи

Богослужения будут проходить в ночь с 15 по 16 апреля.

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в Сочи на дозаправку. Частичку святыни передадут храмам Кубани. Богослужения будут проходить в ночь с 15 по 16 апреля.

После дозаправки воздушное судно вылетит в Москву. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее “Комсомольская правда-Кубань” сообщала, что частичку Благодатного огня принесут во все храмы Кубанской митрополии. Перед богослужением будет проходить крестный ход вокруг храма. Он начнется ровно в 00:00 часов.