Губернатор поздравил православных жителей Кубани с Пасхой

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В ночь на 16 апреля пасхальные службы прошли во всех православных храмах Кубани. Накануне Благодатный огонь доставили из Иерусалима на самолете в Сочи, а затем и в другие города региона. Губернатор поздравил жителей Кубани со Светлым Христовым Воскресением.

- Пусть Святая Пасха принесет в каждый дом гармонию и взаимопонимание, озарит сердца теплом и любовью, исполнит ваши добрые пожелания! – написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Глава региона добавил, что праздник наполняет сердца верующих самыми добрыми чувствами, вдохновляет на созидание и духовное единение.