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НовостиОбщество16 апреля 2023 4:41

В Пасхальную ночь в 55 храмах Краснодара прошли богослужения

Везде обеспечили общественный порядок и пожарную безопасность
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий провел Пасхальное богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. В нем приняли участие жители города, присутствовали также глава Краснодара Евгений Наумов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Под звон колоколов возле храма прошел крестный ход. После божественной литургии верующие смогли освятить пасхальные яйца и куличи.

Мэр города поздравил местных жителей со Светлой Пасхой. Пожелал радости, добра и взаимопонимания. С праздником православных поздравил и губернатор Кубани.

Пасхальные службы и крестные ходы в храмах региона будут проходить в течение всей Светлой седмицы.