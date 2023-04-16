В Сочи более 25 тысяч человек посетили праздничные пасхальные службы. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи пасхальные службы посетили более 25 тысяч человек. Для людей в праздник обеспечили полную безопасность силами правоохранителей, казаков и волонтеров. Также на входах в храмы были установлены металлодетекторы.

- Видеотрансляция службы на экранах велась в двух храмах. Практически во всех организовали аудиотрансляцию, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что весь город к празднику украсили инсталляциями и арт-объектами.

Сегодня в приходах продолжают проводить обряды освящения куличей.