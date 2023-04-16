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НовостиОбщество16 апреля 2023 7:09

В Краснодар 16 апреля привезли макет танка Т-60

Его установили у Выставочного зала боевой славы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: Выставочный зал Боевой Славы

Фото: Выставочный зал Боевой Славы

В Краснодаре 16 апреля у Выставочного зала боевой славы можно посмотреть макет танка Т-60. Эта боевая машина участвовала в боях во время Великой Отечественной войны.

- Копия танка установлена у Выставочного зала боевой славы в парке 30-летия Победы. Здесь же организована выставка поисковых отрядов, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Вход на выставку свободный. Все желающие могут посмотреть на оружие и предметы обмундирования военных лет. В частности, представлен знаменитый пистолет-пулемет Шпагина, известный как ППШ.