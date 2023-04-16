В Краснодар 16 апреля привезли макет танка Т-60

Фото: Выставочный зал Боевой Славы

В Краснодаре 16 апреля у Выставочного зала боевой славы можно посмотреть макет танка Т-60. Эта боевая машина участвовала в боях во время Великой Отечественной войны.

- Копия танка установлена у Выставочного зала боевой славы в парке 30-летия Победы. Здесь же организована выставка поисковых отрядов, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Вход на выставку свободный. Все желающие могут посмотреть на оружие и предметы обмундирования военных лет. В частности, представлен знаменитый пистолет-пулемет Шпагина, известный как ППШ.