В Краснодарском крае выберут «Директора школы Кубани». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае стартует конкурс «Директора школы Кубани» 17 апреля. За звание лучшего посоревнуются 44 участника. Они уже прошли заочный этап конкурса.

- Директоры ответили на вопросы теста по основным направлениям деятельности. Также они рассказали о своем опыте и достижениях в видеороликах. В очном испытании руководители подготовят публичное выступление. Они предложат свое решение управленческой ситуации и обсудят актуальные вопросы образования со студентами педагогических вузов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в заключительный тур пройдут пять лауреатов. Им нужно будет разработать проекты, ответить на вопросы на пресс-конференции и провести мастер-классы для коллег.

Победитель будет объявлен 21 марта на торжественной церемонии закрытия. Он представит край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России».