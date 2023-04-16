Керченская паромная переправа закрыта из-за ветра

Обстановка на Керченской переправе

Паромное сообщение через Керченскую переправу временно приостановлено. Ограничения введены из-за усиления ветра.

- Паромное сообщение приостановлено по погодным условиям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани продолжают действовать правила проезда грузовиков, на паромах могут отправится только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости. Сейчас машины ожидают улучшения погоды на накопительной парковке в поселке Ильич.